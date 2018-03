Innungsbester Elektroniker kommt aus Adelsdorf

Der beste Auszubildende aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt und der Stadt Erlangen im Bereich Elektrotechnik kommt aus Adelsdorf. In einer Feierstunde wurde Jannik Schulz vor kurzem als Innungsbester von Obermeister Christian Kestler und Prüfungsvorsitzendem Edmund Götz ausgezeichnet, heißt es in einem Pressebericht der Gemeindeverwaltung.

"Wichtig ist uns, den jungen Menschen Zukunftsperspektiven im Beruf zu geben", erklärt Elektromeisterin Carmen Amon vom gleichnamigen Unternehmen Elektro Amon aus Adelsdorf. Der 20-jährige Jannik Schulz hat bei der im Februar absolvierten Gesellenprüfung das beste Ergebnis aller Auszubildenden im Bereich Elektrotechnik für Energie und Gebäudetechnik erreicht und wurde als Innungsbester ausgezeichnet. "Wenn man weiß, dass man als Geselle übernommen wird, geht man natürlich ein wenig entspannter in die Prüfung", sagt Jannik Schulz, der sich nun "Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik" nennen darf.

"Mein Dank gilt auch den Unternehmen und Ausbildern", erklärt Obermeister Christian Kestler. "Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist Nachwuchsförderung auf jeden Fall eine lohnende Investition in die Zukunft." red