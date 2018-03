Initiative gegen Erosion

"Boden:ständig" heißt eine Initiative des bayerischen Landwirtschaftsministeriums. Zentrale Anliegen sind der Erosions- und Gewässerschutz sowie das Schaffen von Pufferstrukturen in der Landschaft, um zum Beispiel Überschwemmungen bei Starkregenereignissen abzumildern.

"Boden:ständig" bedeutet, dass der wertvolle Boden mit seinen Nährstoffen ständig dort bleiben soll, wo er dem Landwirt langfristig Nutzen bringt und die Gewässer nicht beeinträchtigt. Dabei setzt das Konzept auf Kooperation und Freiwilligkeit bei der Umsetzung. Mit engagierten Landwirten und Kommunen entstehen so maßgeschneiderte Lösungen für die Probleme vor Ort.

Daniel Spaderna, Projektleiter am Amt für Ländliche Entwicklung, informierte dieser Tage im Rasthof Opel rund 30 interessierte Grundstückseigentümer, vorwiegend Landwirte aus der Region. "Ausgangspunkt eines jeden Projekts ist immer ein konkretes Problem im Bereich Boden- und Gewässerschutz vor Ort, ja ein regelrechter Schmerz, der die Menschen bewegt", sagte er. Nach eingehender Prüfung, ob die Probleme mit den Instrumenten von "Boden:ständig" lösbar sind und ob Kommune und Landwirten bereit sind mitzuwirken, werde das Projektgebiet festgelegt und die Arbeit vor Ort könne starten. Hier sei dann auch ein Planungsbüro mit im Boot. Ein Maßnahmenplan gebe die Richtung vor. Daniel Spaderna: "Die Teilnahme ist freiwillig. Ohne Zustimmung des Landwirts und Eigentümers erfolgt keine Umsetzung. Daher muss viel Überzeugungsarbeit geleistet und mal um die Ecke gedacht werden."

Ein wichtiger Grundsatz sei stets ein möglichst sparsamer Umgang mit landwirtschaftlicher Nutzfläche. Die Rückhaltebereiche sollten möglichst bewirtschaftbar bleiben. Bürgermeister Gerhard Schneider dankte dem Referenten für seinen interessanten Vortrag, dem sich eine längere Diskussion anschloss. Werner Reißaus