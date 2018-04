inFranken MELDER

Die Straßenbeleuchtung funktioniert nicht, die Mülleimer quellen über, Wanderwege sind nicht nutzbar - auf unserem Bürgermeldeportal www.infrankenmelder.de können Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihre Anregungen zu Ihrer Umgebung abgeben. Ihr Fränkischer Tag kümmert sich darum, dass Ihr Anliegen an der richtigen Stelle landet. Diese Meldung aus Bamberg ist zuletzt von User "franke-bbg" eingegangen:

"Sonntags, feiertags und konkret am Karfreitag (gegen 11 Uhr) ist der Weg vor dem Schlenkerla mit Kippen übersät. Wenn schon das Schlenkerla sein Bier nach draußen verkauft, sollen sie auch dafür sorgen, dass die Straße sauber ist. Das Mindeste wäre, geeignete Behälter (können auch mobil sein) aufzustellen. Es genügt nicht, dass spätestens am Werktag die steuerfinanzierte Straßenreinigung für Sauberkeit sorgt."



Matthias Trum vom Schlenkerla antwortete bereits wie folgt: "Bezüglich der angeblichen Steuerfinanzierung der Straßenkehrer: In Bamberg zahlt man eine Abgabe je nach Verschmutzungsgrad der Straße am Gebäude. Im Sandgebiet mit der hohen Gästefrequenz entrichten wir, wie vermutlich auch alle anderen Gaststättenbetreiber, hierfür den Höchstsatz. Es kommt also durchaus (auch) ein Verursacherprinzip und nicht (nur) allgemeine Steuerzahlung zur Anwendung. Wie hier genau gerechnet wird, entzieht sich unserer Kenntnis. Der EBB kann da vermutlich Auskunft geben.

Unabhängig davon: Seit dem per Volksentscheid eingeführten Rauchverbot vor knapp 10 Jahren müssen bei sehr vielen Gaststätten die Gäste zum Rauchen vor die Türe. Die Kippen sind dabei überall ein Ärgernis, nicht nur vor dem Schlenkerla. Dies gilt nicht nur für aufmerksame Beobachter wie Sie, sondern auch für uns als Inhaber, da uns Hygiene und Sauberkeit sehr wichtig sind.

Ein Anbringen von Aschenbechern an unserer Fassade ist nicht zulässig, und ebensowenig dürfen wir Mülleimer auf die Straße stellen. Aber unsere Mitarbeiter kehren mehrmals täglich die Straße vor unserer Gaststätte. Wenn der Abstand hier einmal zu lange gewesen sein

sollte, können Sie jederzeit gerne am Verkaufskiosk im Innenhof bescheid geben, damit gekehrt wird." sam