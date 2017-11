Infos zur Tagespflege

Die Frauen-Union lädt am Samstag, 11. November, um 14 Uhr zu einer Infoveranstaltung zum Thema "Tagespflege" ins Café Bayer am Rathausplatz ein. Folgende Fragen werden dabei beantwortet: Was bringt die Tagespflege für mich persönlich? Wie kann ich diese Einrichtung nutzen? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Was kostet das? Wohin kann ich mich wenden? Die Stationsleiterin der Diakonie Thurnau, Irmgard Hoffmann, wird über die Möglichkeiten der neuen Tagespflege in Thurnau informieren. red