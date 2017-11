Infos zur Patientenverfügung

Fragen im Zusammenhang mit Sterben und Tod sind für sehr viele Menschen von grundlegender Bedeutung. Aber auch die behandelnden Ärzte werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit den Fragen ihrer Patienten konfrontiert oder sehen sich in ihrer täglichen Arbeit schwierigen Beratungssituationen gegenübergestellt. Für den Fall, dass sich Patienten selbst krankheitsbedingt nicht mehr adäquat mitteilen können, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Vorausbestimmung der dann gewünschten medizinischen Behandlung.

Immer mehr Menschen wollen für den Fall vorsorgen, dass sie sich nicht mehr selbst entscheiden oder selbst äußern können. Als Ausdruck ihres Selbstbestimmungsrechts können sie für bestimmte Grenzsituationen ihren Willen in einer Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung festlegen. Dazu informiert die VHS des Landkreises Forchheim Interessierte am Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr im Kulturraum St. Gereon, Am Streckerplatz 3 in Forchheim. Die Teilnahme ist frei. red