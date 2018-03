Infos zur Entschlackung beim Frauenbund

Wie man Krankheiten durch Entschlacken vorbeugen und lindern kann, zeigt Maria Fort auf Einladung des Katholischen Frauenbundes St. Martin Forchheim am Dienstag, 20. März, in einem Vortrag auf. Interessierte sind hierzu um 19 Uhr in das Pfarrheim St. Martin, Hauptstraße 20 in Forchheim, eingeladen. Die Referentin informiert laut Veranstalter unter anderem darüber, warum eine Entschlackung mindestens zweimal im Jahr für den Organismus wichtig ist und wie man das vor allem mit Frühlingskräutern sehr gut bewerkstelligen kann. red