Infos über Pflege- oder Adoptivkind

Die VHS Bamberg Stadt veranstaltet am Dienstag, 21. November, eine Informationsveranstaltung unter dem Motto "Pflegekind oder Adoptivkind - was muss ich wissen?" Der Abend soll helfen, eine sichere Entscheidung darüber zu treffen, ob man sich um die Aufnahme eines Pflegekindes oder eines Adoptivkindes bewerben möchte. Die Veranstaltung findet von 18.30 bis 20 Uhr in der Graf-Stauffenberg-Schule, Raum E 05, statt. Vortrag und Informationsmaterial sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red