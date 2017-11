Infos für Waldbesitzer

Die Waldbesitzervereinigung Kulmbach-Stadtsteinach lädt in Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung zu zwei Informationsveranstaltungen ein. Themen: Eichenprozessionsspinner, Verkehrssicherung im Wald, Aktuelles aus dem Forstrevier, Lage auf dem Holzmarkt. Termine: heute im Gasthaus Weisath in Zettlitz, am Donnerstag im Gasthaus "Drei Kronen" in Marktschorgast. Beginn jeweils 19.30 Uhr. red