Informationstag Urlaub auf dem Bauernhof

Die Welt wandelt sich und der Tourismus mit ihr. Rechtzeitig Trends erkennen und die Erlebniswünsche der Gäste zu bedienen, ist auch für den Erfolg landwirtschaftlicher Gastgeber unerlässlich. Doch das beste Angebot nützt heute nicht mehr viel, wenn es auf den Online-Buchungsportalen nicht präsent ist. Erlebnis als Qualitätsangebot und Online-Buchbarkeit sind die Top-Themen des oberfränkischen Informationstages Urlaub auf dem Bauernhof und Landhof am 18. April 2018 in Wartenfels im Landkreis Kulmbach. Praktiker aus Tourismus und landwirtschaftlichen Gästebetrieben informieren aus erster Hand und zeigen den Teilnehmern konkrete Handlungsoptionen für ihre Ferienhöfe auf. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Münchberg lädt mit dem Agrotourismus Frankenwald am AELF Kulmbach und dem Netzwerk Diversifizierung, Schwerpunkt Urlaub auf dem Bauernhof zu dieser im Turnus von zwei Jahren stattfindenden Qualifizierung ein. Die Veranstaltung beginnt um 8.30 Uhr im Restaurant "Ursprung" der Familie Schütz und endet mit einer Führung durch den Wartenfelser Berghof gegen 16.30 Uhr. Anmeldungen sind bis zum 8. April 2018 unter www.aelf-ku.bayern.de möglich. Hier ist auch das detaillierte Tagungsprogramm einsehbar.