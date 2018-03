Informationen zum Übertritt

Das Franz-Miltenberger-Gymnasium Bad Brückenau bietet Eltern am Donnerstag, 22. März, einen Informationsabend zum Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums an. Die Veranstaltung findet im Erweiterungsbau (Mensa) im Schulzentrum statt und beginnt um 18 Uhr. sek