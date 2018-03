Informationen zum Übertritt

red



In der Aula der Hans-Edelmann-Schule findet am Dienstag, 20. Februar, um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Übertritt in den Mittlere-Reife-Zug statt.Interessierte Eltern und Schüler aus dem gesamten Landkreis Kulmbach sind hierzu eingeladen. Sie haben hier die Gelegenheit zu erfahren, unter welchen Voraussetzungen Schüler aufgenommen und zur Mittleren Reife geführt werden.Dieses Informationsangebot richtet sich auch an die Eltern, deren Kinder Gymnasien oder Realschulen besuchen und die über einen Schulwechsel nachdenken. Im Anschluss besteht die Möglichkeit das Schulhaus zu besichtigen.Eltern, die keine Gelegenheit haben, zu diesem Infoabend zu kommen, können sich gerne telefonisch unter 09221/83732 über die Übertrittsbedingungen informieren. Weitere Infos über den M-Zug unter www.hans-edelmann-schule.de