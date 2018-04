Informationen zum "Körbla"

Die Mitglieder des Lichtenfelser Stadtrates kommen am Montag, 9. April, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses II zu einer Sitzung zusammen. Das Gremium beschäftigt sich mit den Änderungen der Bebauungspläne An der Hummerei sowie Am Schafrangen. Außerdem ist die Kindertagesstätte mit Familienzentrum "Körbla" in der Reitschgasse 11 ein Thema. red