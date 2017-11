Informationen des Bürgermeisters

Film-Fazit Bürgermeister Michael Pöhnlein (FW) zog ein kleines Fazit in Bezug auf die Dreharbeiten zu Bully Herbigs Filmaufnahmen. Der große Rummel sei vorbei, die Dreharbeiten waren sehr interessant und die Einschränkungen vertretbar. Es sollen evtl. ein oder zwei Drehorte erhalten werden. "Bully war sehr beeindruckt von der Hilfe und Unterstützung unserer Bürger", betonte Pöhnlein.

Indoor-Spielplatz Der Indoor-Spielplatz in der Nordwaldhalle war ein großer Erfolg und soll in Zukunft ein- bis zweimal im Jahr durchgeführt werden. Pöhnlein lud zur Veranstaltung "Night Motion 2017" am 10. November in der Nordwaldhalle ein.



Friedhofgestaltung Der Bürgermeister dankte dem Friedhofteam NohA für den Einsatz und wies auf ein Benefizkonzert im nächsten Jahr zu Gunsten der Friedhofgestaltung hin. Es tritt auf das Heeresmusikkorps Veitshöchheim.



Breitband Der Förderbescheid für die Breitband-Außenbezirke ist eingegangen.



Notbeleuchtung In der Nordwaldhalle wurde die Notbeleuchtung und die Außenbeleuchtung erneuert, Kosten etwa 13 500

Euro. sd