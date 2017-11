Information zum Thema Demenz

Seit 1994 finden im September die Welt-Alzheimertage statt. Vielfältige Aktivitäten in aller Welt machen die Öffentlichkeit auf die Situation der Alzheimer-Kranken - weltweit etwa 45 Millionen Menschen - und ihrer Angehörigen aufmerksam. Demenz hat viele Formen und Gesichter. Auch wenn gegenwärtig eine Heilung der Krankheit nicht möglich ist, kann durch medizinische Behandlung, Beratung, soziale Betreuung und fachkundige Pflege den Kranken und ihren Angehörigen geholfen werden.

Informationen über das vielschichtige Thema gibt es bei einer Veranstaltung am Samstag, 23. September, von 14 bis 16.30 Uhr im Klinikum Kulmbach. Die Besucher erwarten verschiedene Infostände und ein Fachvortrag von Ute Moreth, Ärztin am Klinikum, zum Thema "Demenz: Behandlungsmöglichkeiten früher und heute". Im Anschluss an diese Veranstaltung ist um 17 Uhr ein ökumenischer Abschlussgottesdienst in der Nikolaikirche geplant. Bereits am Freitag, 22. September, findet um 18 Uhr eine Filmvorführung mit ermäßigtem Eintritt und anschließender Diskussion im Kulmbacher Cineplex-Kino statt. Gezeigt wird der Film "An ihrer Seite" mit Julie Christie.

Veranstalter sind jeweils der Seniorenbeirat der Stadt Kulmbach, die Alzheimer-Gesellschaft Bayreuth-Kulmbach, die Selbsthilfegruppe Demenz, das Klinikum Kulmbach mit Fachklinik Stadtsteinach sowie der Kulmbacher Hospizverein. Schirmherren sind Landrat Klaus Peter Söllner und Oberbürgermeister Henry Schramm. red