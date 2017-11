Infoabend zu Pflegeberufen

Das Private Berufliche Schulzentrum der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste (GGSD) veranstaltet heute, 7. November, von 17 bis 18 Uhr in Coburg, Parkstraße 49, einen Infoabend zu den Ausbildungen Altenpflege (Voll- und Teilzeit), Pflegefachhilfe (Altenpflege) und Sozialpflege (Sozialbetreuer/-in). Interessenten erhalten eine individuelle Beratung und lernen Ausbildungsinhalte, Einsatzbereiche sowie Weiterbildungsmöglichkeiten kennen. Weiterführende Informationen sind telefonisch unter 09561/8191-0, im Internet auf www.ggsd.de/coburg oder per E-Mail an sz.coburg@ggsd.de erhältlich. red