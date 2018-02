Infoabend über Weg zum Abitur

Auch für das kommende Schuljahr 2018/19 bietet das Gymnasium Fränkische Schweiz (Georg-Wagner-Straße 17) eine Einführungsklasse in Ebermannstadt an. Dazu gibt es in der nächsten Woche einen Infoabend.

Ziel dieser besonderen 10. Klasse mit einer eigenen Stundentafel ist es, für Schüler mit mittlerem Schulabschluss den Übergang an das Gymnasium und in die Qualifikationsstufe der Oberstufe zu erleichtern und sie zur Allgemeinen Hochschulreife zu führen.



Notendurchschnitt unerheblich

Angesprochen werden alle Absolventen der mittleren Reife der Realschule, Wirtschaftsschule und des M-Zuges der Mittelschule. Ein bestimmter Notendurchschnitt ist nicht erforderlich, da mit der 10. Klasse des Gymnasiums die gezielte sowie individuelle Förderung auf die verbindlichen Abiturfächer (Mathematik, Deutsch, Fremdsprache) neu beginnt.



Spanisch oder Französisch

Als verbindliche zweite Fremdsprache wird Spanisch beziehungsweise Französisch angeboten, wobei Spanisch neu in der 10. Klasse startet. Zu einem Informationsabend am Dienstag, 30. Januar, 19 Uhr, sind alle Interessierten eingeladen. Hier werden ergänzende Informationen umfassend gegeben und alle persönlichen Fragen besprochen. red