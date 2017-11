Infoabend "Natürliche Familienplanung"

red



Am Donnerstag, 23. November, findet von 19.30 bis 21.30 Uhr in der katholischen Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen im Caritas-Beratungshaus, Geyerswörthstraße 2 in Bamberg ein Informationsabend zum Thema "Natürliche Familienplanung" (NFP) statt. NFP ist eine moderne Form der Empfängnisregelung für alle, die sicher, gesund, körperbewusst und partnerschaftlich eine Schwangerschaft vermeiden möchten oder einen Kinderwunsch haben. Die Leitung hat Diplom-Sozialpädagogin Angelika Schmitt. Anmeldung unter Telefon 0951/2995750 oder unter www.caritas-stadt-bamberg.de . Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Fachbereich NFP des Erzbistums Bamberg statt.