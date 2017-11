Infoabend an den Berufsschulen

Die Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege, derzeit am Heinrichsdamm 32 a in Bamberg bieten am Donnerstag, 16. November, um 18 Uhr einen Informationsabend an. Die Berufsfachschulen Mariahilf bieten Schülern mit erfüllter Vollzeitschulpflicht, Mittelschulabschluss und Quereinsteigern attraktive und zukunftsorientierte Berufsausbildungen. Zudem kann der mittlere Schulabschluss erworben werden. red