Info-Lounge mit Vorstellung der Ausbildungsrichtungen

Ein Informationsabend findet am Dienstag, 20. Februar, 18 Uhr, in der Staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule Bad Neustadt/Saale statt. Es schließt sich eine Info-Lounge an, in deren Verlauf die einzelnen Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Technik, Wirtschaft und Verwaltung, und - neu ab dem Schuljahr 2018/2019 - Gesundheit vorgestellt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Schulen.Aus organisatorischen Gründen beginnt die Veranstaltung zunächst in der Aula der Staatlichen Wirtschaftsschule (Franz-Marschall-Straße14). Hier werden allgemeine Informationen über den Schultyp Fach- und Berufsoberschule gegeben.Im Anschluss an den allgemeinen Teil beginnt dann in dem nur knapp 100 Meter entfernten Schulgebäude der "FOSBOS" die Info-Lounge. Hier besteht die Möglichkeit, die Lernumgebung der Schule kennenzulernen, mit den Vertretern der einzelnen Fachbereiche ins Gespräch zu kommen und Fragen zu klären.Dieses Informationsangebot richtet sich an Schüler, die im laufenden Schuljahr die Mittlere Reife erwerben werden, und ferner an diejenigen, die neben dem mittleren Schulabschluss eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen können und ein Studium anstreben.Am Informationsabend stehen der Schulleiter Ralf Kaminski, der stellvertretende Schulleiter Wolf-Dieter Möller sowie Kollegen aus den Fachbereichen für tiefer gehende Fragen und Gespräche zur Verfügung.Der Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2018/2019 beginnt am 26. Februar und läuft bis zum 9. März. Das Sekretariat ist in diesem Zeitraum von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 15.30 Uhr (Montag bis Donnerstag), sowie freitags von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 1. März, findet eine Abendanmeldung von 15.30 bis 18 Uhr statt. Genaue Informationen über die bei der Anmeldung einzureichenden Unterlagen finden sich auf der Homepage der Schule: www.fosnes.de