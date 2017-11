Indoor-Spielplatz für Familien

Der Indoor-Spielplatz im Kinder- und Jugendkulturzentrum "Alte Spinnerei" hat am Sonntag, 12. November, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eltern und Kinder, die gemeinsam etwas unternehmen und sich austoben wollen, sind hier an der richtigen Adresse. Es wird empfohlen Hausschuhe, Turnschuhe oder ABS-Socken für die Kinder mitzubringen. Außerdem kann, zur selben Zeit, alles ausprobiert werden was die "Alte Spinnerei" sonst im normalen offenen Betrieb zu bieten hat: Im Café gibt es verschiedene Getränke und Kuchen. red