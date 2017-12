Indiana Jones der Sprachschätze im Pfalzmuseum

Der "Indiana Jones der Sprachschätze", Rolf-Bernhard Essig, gibt sich an zwei Abendterminen mit Sonderführungen durch das Pfalzmuseum Forchheim die Ehre: Am Mittwoch, 18., und Mittwoch, 25. Oktober, jeweils um 19 Uhr, wird Sprachjongleur Essig eine überraschungsreiche Redensarten-Führung durch die drei Spezialteile des Pfalzmuseums bestreiten. Die Führungsgebühr beträgt 10 Euro pro Person. Die Besucher erwartet vergnügliche Sprach-Archäologie vom Feinsten!

Hätten Sie gewusst, dass die Binsenweisheit römische Wurzeln hat, dass Archäologen wissen, wo der Hund begraben liegt, dass Dachdecker pünktlich wie die Maurer sein konnten und wieso sie es gleichwohl hielten, wie sie wollten, weshalb man Manschetten hat und warum die Maus keinen Faden abbeißt? Während einer gut einstündigen Führung ermöglicht Rolf-Bernhard Essig, der Fachmann für "RedensArt" im "Magazin am Wochenende", neue Blicke durch die alten Löcher, garantiert Aha-Momente und Bauklötzestaunen, wenn er anhand von ausgewählten Exponaten immer noch erstaunlichere Redensartengeschichten erzählt, die auch noch wahr sind.

Natürlich darf der Sprichwortexperte anschließend auch noch nach Herzenslust gelöchert werden! Das Pfalzmuseum Forchheim beschließt mit diesem krönenden Abschluss die sehr erfolgreichen Mittwochabendführungen "Nachts im Museum" für dieses Jahr.

Die beliebte Serie, für die einmal im Monat am Abend die Türen länger offenstanden, bot den Besuchern besondere Experten- und Erlebnisführungen durch die Sammlungen und soll im nächsten Jahr fortgeführt werden. red