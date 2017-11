In Zeil geht es wieder um den Coala-Cup

Am kommenden Wochenende veranstaltet der FC 08 Zeil zum sechsten Mal seinen mittlerweile bis über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten Coala-Cup für Jugendfußballer der Altersgruppen U9 und U11. Am Samstag und Sonntag werden Qualifikationsturniere gespielt. Die jeweils vier Erstplatzierten dieser Turniere bestreiten dann im Januar die Finalrunden.

Los geht es am Samstag, 18. November, um 8 Uhr bei den U9-Schülern mit FC 08 Zeil, TSV Kirchaich, Dreiberg Kickers, FC Sand II, FC Schweinfurt 05, FC Gerolzhofen, TSV Stadtlauringen und TSV Geiselwind. Die zweite Gruppe ist am Sonntag ab 8 Uhr im Einsatz mit Dreiberg Kickers II, TV Haßfurt, SG Eltmann, FC Sand, SV Ebelsbach, SV Dörfleins, FC Eintracht Bamberg und Jahn Schweinfurt.

Die U11 spielt am Samstag, 18. November, ab 13.30 Uhr mit FC Sand, SG Augsfeld II, SV Dörfleins II, TV Haßfurt, SV Heubach, Jahn Schweinfurt, TSV Kirchaich und FC Eintracht Bamberg sowie am Sonntag ebenfalls ab 13.30 Uhr mit FC Sand II, SG Augsfeld, SV Dörfleins, TV Haßfurt II, FC 08 Zeil, TSV Stadtlauringen,

SG Sennfeld und Post-SV Bamberg. red