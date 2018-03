In Welsberg wird eingeschenkt

Die Feuerwehr veranstaltet am Samstag, 3. März, wieder ihr bekanntes Starkbierfest in der Holzwurmhalle. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Wehr hat sich für das Fest wieder einiges einfallen lassen. Selbstverständlich stehen auch passende Schmankerl für die Gäste bereit, heißt es in einer Mitteilung. red