In Wallenfels war der Frühling zu spüren

Strahlender Sonnenschein hat am Sonntag viele Besucher aus nah und fern zum Ostermarkt nach Wallenfels gelockt. Beim Bummeln über den Marktplatz, konnte man den Frühling förmlich spüren. Das breite Angebot an frühlingshafter und österlicher Dekoration oder hausgemachten Spezialitäten kam bei den Besuchern gut an. Wer wollte, konnte das ein oder andere kleine Osterpräsent erstehen. Am Palmsonntag war der Wallenfelser Marktplatz wieder Treffpunkt für Jung und Alt, so wie sich das die Organisatoren gewünscht haben - ein gelungener Einstieg in die Osterwoche. red