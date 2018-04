In Vereinsheim eingebrochen

In der Zeit zwischen Montag, 26. März, bis Donnerstag, 29. März, drang ein Unbekannter in ein Vereinsheim in der Schlossbergstraße ein. Es wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Der Unbekannte entwendete aus einer unverschlossenen Geldkassette 200 Euro Bargeld. Des Weiteren entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizeiinspektion Ludwigsstadt, Tel. 09263/975020.