Das direkte Duell des Zweiten Spfr. Unterhohenried gegen den Ersten DJK Oberschwappach prägt den Spieltag in der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 3. Verfolger VfR Hermannsberg-Breitbrunn könnte mit einem Erfolg beim SC Geusfeld der lachende Dritte sein.

Ein echter "Kracher" wird auf dem Sportgelände der Spfr. Unterhohenried ausgetragen, wenn Spitzenreiter DJK Oberschwappach dort zum Kreisklassengipfel antritt. Nach der 0:3-Heimpleite im ersten Aufeinandertreffen wollen sich die seitdem ungeschlagenen Gäste, die vor einer Woche den TSV Kirchaich deutlich das Nachsehen gaben, diesmal besser aus der Affäre ziehen. Bis auf einen Ausrutscher gegen Unterschleichach haben die Spfr. vor heimischen Zuschauern jedoch alle Partien gewonnen. - Gleich ein doppeltes Nachbarduell liefern sich der SC Trossenfurt-Tretzendorf und der RSV Unterschleichach, denn die nur sechs Kilometer voneinander entfernten Kontrahenten liegen auch in der Tabelle dicht beieinander. Die Hausherren wollen unbedingt als Sieger vom Platz gehen, um den Fünf-Punkte-Rückstand auf den Aufsteiger zu verringern. - Sechs Punkte beträgt aktuell noch der Rückstand des Tabellenvorletzten SG Wülflingen/Haßfurt II auf den Relegationsplatz, der natürlich möglichst schnell kleiner werden soll. Beim FC Sand III , der überraschend als einzige Mannschaft der Liga zu Hause noch ungeschlagen ist, dürfte die Hürde für die auswärts noch sieglose SG aber zu hoch sein. - Aufgrund der Pleite in Oberschwappach ist der Rückstand des TSV Kirchaich auf die Tabellenspitze bereits auf zehn Zähler angewachsen, sodass ein Sieg über den TSV Westheim in die Kategorie "Pflicht" einzuordnen ist. Der Kreisligaabsteiger ist auch eine Etage weiter unten bislang nicht gerade als auswärtsstark in Erscheinung getreten. - Unberechenbar präsentierte sich die DJK Dampfach II bislang auswärts, weshalb der SV Fatschenbrunn auch mächtig auf der Hut sein sollte. Bei nur sechs Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz wollen sich SVF-Schlussmann Sebastian Pickel und seine Vorderleute keine Blöße geben und als Sieger den Platz verlassen. - Hat der SV Neuschleichach die 4:9-Klatsche in Hermannsberg verarbeitet? In der Heimpartie gegen die SG Traustadt/Donnersdorf ist Wiedergutmachung jedenfalls dringend geboten, damit das Ligaschlusslicht zumindest den Abstand auf den auswärtsschwachen Tabellenzwölften verkürzt. - So richtig warm geschossen hat sich der VfR Hermannsberg-Breitbrunn gegen den SV Neuschleichach und möchte diesen Schwung natürlich mitnehmen zum SC Geusfeld . Da die Steigerwälder lediglich zwei ihrer bisherigen sechs "Hausaufgaben" gelöst haben, gehen die seit Ende September auswärts ungeschlagenen Gäste, treffsicherste Mannschaft der Liga, als Favorit in die Begegnung.



Kreisklasse Schweinfurt 4

Spannung ist im Derby des SC Maroldsweisach gegen den TSV Burgpreppach zu erwarten. Die Gastgeber haben eine recht gute Vorrunde gespielt, bauten jedoch zum Schluss etwas ab, sodass sie derzeit den sechsten Rang einnehmen. Mit vier Punkten Rückstand auf den SC folgen die "Füchse". Ihnen fehlen derzeit noch etwas die Stabilität, zudem die Tore des ehemaligen Spielertrainers Stößlein. Im Hinspiel setzte sich Burgpreppach knapp mit 3:2 durch. - Nicht zufrieden ist Aufsteiger SG Ermershausen/ Schweinshaupten mit der Vorrunde, was auch die mageren sieben Punkte und der letzte Platz unterstreichen. Auch die Begegnung bei der SG Dittelbrunn dürfte zu einem echten Härtetest werden, obwohl die Gastgeber mit Platz 8 nicht unbedingt einen unbezwingbaren Gegner darstellen. rn/di