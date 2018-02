In Tempo-50-Zone 83 km/h gefahren

Am Mittwoch führte die Polizei Ludwigsstadt eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich des Schullandheims in Steinbach am Wald durch. Hier gilt Tempo 50. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten beanstandet werden. Der schnellste war mit 83 km/h unterwegs. Er muss mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. pol