In Stille beten am Gründonnerstag

Im Veit-vom-Berg-Haus in der Gartenstraße 43 wird am morgigen Gründonnerstag, 29. März, von 10 bis 13 Uhr ein Meditationstag angeboten. Die Leitung hat Pfarrerin Maria Reichel. Um Anmeldung via E-Mail an maria.reichel@elkb.de oder telefonisch unter 09135/8213 wird gebeten. red