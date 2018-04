In Stadelhofen leuchtet künftig LED-Technik heim

Alexander Hitschfel



Stadelhofen — Rund 50 000 Euro investiert die Gemeinde Stadelhofen in die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Bei einer jährlichen Stromeinsparung von rund 10 000 Euro amortisieren sich die Anschaffungskosten innerhalb von vier bis fünf Jahren.

Bereits in seiner Oktober-Sitzung hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, Angebote für die Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage auf die neue LED-Technik einzuholen. Der Energie-Netzbetreiber Bayernwerk hat zwischenzeitlich die Kosten für eine solche Maßnahme ermittelt und in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt. Mit der Investition der rund 50 000 Euro könne man alle 257 Straßenlaternen auf die neue LED-Technik umrüsten. Der Gemeinderat beschloss die Umrüstung einstimmig. Beschlossen wurde auch, die Halbnachtschaltung zwischen 22 und 5 Uhr einzuführen. Die Umrüstung erfolgt 2018, kassenwirksam wird das Ganze in 2019.

Erster Bürgermeister Ludwig Göhl wird sich auch in der Amtsdauer 2019 bis 2023 als Schöffe am Landgericht Bamberg vorschlagen zu lassen. Mit Schreiben vom 17. Januar hatte der Präsident des Landgerichts Bamberg die Gemeinde Stadelhofen dazu aufgerufen, eine Vorschlagsliste für die Schöffenwahl bis spätestens 15. Mai 2018 vorzulegen. Nachdem sich bisher niemand aus der Gemeinde für ein solches Ehrenamt vorschlagen hat lassen, erklärte sich Bürgermeister Ludwig Göhl bereit, sich auch für die kommende Amtsperiode wieder vorschlagen zu lassen. Der Vorschlag wurde vom Gemeinderat einstimmig - mit Ausnahme wegen Bürgermeister Göhl wegen persönlicher Beteiligung - beschlossen.