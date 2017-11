In St. Kilian sind ab sofort 13 neue Ministranten am Ruder

Die stattliche Zahl von 13 Mädchen und Buben konnte Pfarrer Georg Birkel am Sonntag bei einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Kilian als neue Ministranten in der Pfarrgemeinde aufnehmen. Dabei versammelten sich im Altarraum über 30 Ministranten und gaben ein beeindruckendes Bild ab.

Birkel freute sich über die große Zahl an neuen Ministranten und sagte, dass das Wort Ministranten "Christus dienen" bedeutet. Seit April haben sich die "Minis"-Ausbilder Hanna und Paula Reißenweber, Ronja Kohmann, Jule Donath und Lucas Meixner Woche für Woche mit ihren "Schützlingen" getroffen, um ihnen alles Nötige für den Dienst an Christus näher zu bringen. Die Ausbilder hätten dabei viel Freizeit geopfert und viel Herzblut in die neuen "Minis" investiert, sagte der Geistliche.

Birkel verglich die Ausbildung mit einer Bootsfahrt: "Manchmal muss man sich abrackern, um, zum Beispiel bei starken Gegenwind, auf die anderes Seite des Sees zu kommen." Die neuen Ministranten legten Symbole wie Holzstücke oder ein Segeltuch vor dem Altar ab, die zum Bau eines Schiffes benötigt werden. Andere hatten eine Rettungsring und ein Ruder dabei. Die nächsten brachten ein Fernglas mit, um mit Freude in die Ferne zu blicken. Auch ein Essenskorb und eine Hängematte - um mal eine Pause einlegen zu können - wurden vor dem Altar abgelegt.

Drei älteren Ministranten hatten ein Ruder dabei, das Christus als Dreh- und Angelpunkt darstellen sollte. Aus den Händen von Pfarrer Georg Birkel erhielten die 13 neuen "Minis" ein Kreuz sowie einen Ministranten-Ausweis überreicht. Mit dem Spruch: "Mit großer Freude nehme ich dich auf unter den Ministranten von Bad Staffelstein. Tu Deinen Dienst treu und mit Freude." Die neuen "Minis" sangen das Lied "Laudato Si" und erhielten von den Gottesdienstbesuchern Applaus. Birkel wünschte den neuen Dienern Gottes, dass sie sich gegenseitig mit der Freude und der Begeisterung anstecken. "Und falls es einmal Schwierigkeiten gibt, sind wir nicht verlassen, sondern Gott sitzt mit uns im Boot", sagte der Pfarrer.

Die Ausbilder erhielten als Dank für ihre Arbeit von Georg Birkel eine (Schiffs-)Laterne überreicht. "Licht ist wichtig, wenn man kein Licht hat, gehen auch keine Fische ins Netz", betonte der Geistliche. thü