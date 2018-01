In Oberfranken an der Spitze

In der jährlichen oberfränkischen Rangliste der Judo-Jugend in den Altersklassen U10 und U12 haben punktgleich fünf Athleten vom JC Naisa und vier vom JC Oberhaid gewonnen. Beim dritten und letzten Bezirkslehrgang der Jugendlichen der Altersklassen U10 und U12 in Marktredwitz stand neben den drei Trainingseinheiten, die sich mit den verschiedensten Übungsformen, Spielen und Zweikampfformen beschäftigten, auch die Ehrung der besten Nachwuchsjudokas Oberfrankens dieser Altersklassen durch den Bezirkslehrreferenten Helmut Neugebauer auf dem Programm.

Für die Wertung zählten neben den drei Lehrgängen auch noch das Ranglistenturnier im Frühjahr und die oberfränkischen Meisterschaften Mitte Oktober. Die Talente des JC Naisa und des JC Oberhaid schnitten sehr gut ab und stellten neun Gesamtsieger unter den fast 100 Talenten aus ganz Oberfranken, die in die Wertung kamen.

Als Gesamtranglistenerste des Jahres 2017 geehrt wurden Samuel Löffler, Janis Löffler, Tobias Löffler, Dennis Stoyanov und Alex Stoyanov (alle JC Naisa) punktgleich mit Sophia Behr, Emanuel Sperber, Dominik Müller und Frederik Görlich (alle JC Oberhaid). - Weitere Platzierungen: 2. Marco Weber, 2. Lia Dachwald, 3. Johanna Klug (alle JC Oberhaid) usp