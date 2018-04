In Medlitz entstehen auf einer Fläche von 1,25 Hektar zwölf neue Baurechte

Einstimmig verabschiedete der Marktgemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Medlitz Nordost". Auf einer Fläche von 1,25 Hektar sollen an der Straße nach Birkach zwölf Baurechte entstehen. Bis auf zwei private Baugrundstücke sind die Flächen im Besitz der Gemeinde.

Bürgermeister Bruno Kellner (VU) betonte, dass nach der neuen Baugesetzgebung keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich seien. Außerdem könnten Flächen im Außenbereich in das beschleunigte Verfahren mit einbezogen werden. Notwendig sei ferner nur eine geringfügige Änderung des Flächennutzungsplans. Das Anliegen, es den Bürgern zu ermöglichen, in ihrem Dorf zu bauen, könne so auf den Weg gebracht werden, stellte der Bürgermeister fest.

Er erklärte zum nächsten Tagesordnungspunkt, dass im Rahmen des Breitbandausbaus für bestimmte Randbereiche noch nachgebessert werden solle. Mittel aus dem Förderprogramm des Freistaats seien noch vorhanden. In diesen Gebieten erfolge kein eigenwirtschaftlicher Ausbau der Telekom, und es würden bis jetzt keine 30 bis 50 Mbit/s erreicht. Verbessert werden soll die Breitbandversorgung für die Firmen Kaspar Röckelein und Rio Trans, Anwesen, die zur Gemarkung Rattelsdorf gehören, in Ottneuses sowie am Bahnhof in Ebing.

Marktgemeinderat Andreas Schmittwolf (CWU) schlug vor, auf den Ausbau am Bahnhof zu verzichten. Die mobile Breitbandversorgung mit hohen Datenübertragungsraten sei hier sinnvoller, meinte er. Beschlossen wurde den Bahnhof herauszunehmen.



Zustimmung für Masterplan

Kellner führte weiter aus, dass die Telekom den eigenwirtschaftlichen Ausbau für bestimmte Bereiche plane, darunter in Rattelsdorf "Am Steinig". Außerdem könne die Telekom seit Oktober 2017 das Vectoring-Verfahren (VDSL) anbieten. Das Gremium stimmte dann ebenfalls dem vom Bund geförderten Glasfaser-Masterplan zur Entwicklung von Breitbandverbesserungsmaßnahmen zu.

Das Ingenieurbüro Reuther Net Consulting aus Bad Staffelstein wurde beauftragt, den Glasfasermasterplan und die vom Bund geforderten Mindestberatungsinhalte zu erbringen.