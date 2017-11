In Kupferberg stehen zwei große Jubiläen an

Für die Kupferberger wird 2018 ein Jubiläums- und Feier-Jahr, denn gleich zwei größe Jubiläen stehen an: 50 Jahre Musikverein und 150 Jahre Feuerwehr.

Die Vertreter der Kupferberger Vereine, Verbände und Organisationen trafen sich mit Bürgermeister Alfred Kolenda zur Terminabsprache für das Jahr 2018 im Sitzungssaal des Rathauses. Kolenda betonte, dass es wichtig ist, sich einmal im Jahr zu treffen, um Überschneidungen bei den Veranstaltungen zu vermeiden.



Blütentanz im Februar

Örtliche Höhepunkte werden sicher der "FCK-Blütentanz" am 10. Februar, das 150-jährige Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr am 2. und 3. Juni in der Stadthalle sowie das 50-jährige Gründungsfest des Vereines der Musikfreude Kupferberg vom 14. bis 16. September im Festzelt auf der Schulwiese sein.

Erstmals lädt die Stadt Kupferberg am 12. Januar um 18 Uhr zu einem Neujahrsempfang ins Rathaus der kleinen Bergbaustadt ein. Zudem veranstaltet die Theatergruppe "Die Berchler" im Januar wieder sieben Aufführungen in der Stadthalle.



Starkbierfest

Viele Jahreshauptversammlungen prägen die ersten drei Monate des neuen Jahres. Das beliebte Starkbierfest des Musikvereins am 10. März läutet den Reigen der Festivitäten ein.

Zur Erstkommunion ist am Sonntag, 8. April, eingeladen. Der Skiclub lädt zur Radwallfahrt nach Vierzehnheiligen am 12./13. Mai ein. Und das Johannisfeuer lodert am 23. Juni. Die Kerwa steht vom 17. bis 22. Oktober im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens.



Konzert und Barbarafeier

Ihr Konzert in der Kirche hält die Stadtkapelle Kupferberg wieder am 28. Oktober. Der Ehrenabend des 1. FC Kupferberg findet am 10. November im Sportheim statt, und eine Woche später ist am 17. November wieder Cäcilientreff auf dem Spitalgelände. Die "Barbarafeier" des Bergbau-Museumsvereins am 4. Dezember rundet das Jahresprogramm ab.

Falls jemand noch Nachmeldungen an Veranstaltungsterminen für 2018 hat, bittet Bürgermeister Alfred Kolenda darum, diese bis zum 20. November abzugeben. kpw