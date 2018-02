In Kirchehrenbach Vorfahrt missachtet

Als eine 64-Jährige am Montagnachmittag mit ihrem VW Tiguan die Straße zur Ehrenbürg fuhr und nach links in die Hauptstraße in Kirchehrenbach abbiegen wollte, übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 46-jährige Golf-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.