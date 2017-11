In Katzwang gefordert

Am Samstag (19 Uhr) werden die Volleyball-Damen der VG Bamberg II, die Veinal Volleys, vom Tabellenzweiten der Bayernliga, VC Katzwang-Schwabach, erwartet. Beide Mannschaften kennen sich bereits aus der Vorbereitung. Im Freundschaftsspiel boten die Veinal Volleys auch ohne ihre Mittelangreiferinnen eine solide Leistung. Voll besetzt und hoch motiviert fahren sie nun erneut nach Katzwang. Es wird keine leichte Aufgabe, die Erfolgsserie der Gastgeberinnen zu durchbrechen. Diese sind bisher ungeschlagen und gewannen gegen den TV/DJK Hammelburg II (3:0) und den VGF Marktredwitz (3:1). In ihrem Heimspiel nahmen die Veinal Volleys mit dem 3:0-Erfolg gegen den TSV Eibelstadt Schwung auf, so dass die Vorfreude auf das kommende Spiel groß ist. Trainer Alfred Bayer kann dieses Mal fast auf den gesamten Kader zurückgreifen, auch Multitalent Anna Wöckel und Zuspielerin Sandra Menz sind wieder dabei. Es bleibt zu hoffen, dass Außenangreiferin Larissa Klob ihre Trainingsverletzung bis dahin auskuriert hat. Ob die Erfahrungen aus dem Freundschaftsspiel von beiden Teams sinnvoll genutzt werden, wird sich zeigen. cs