In Holz verewigt

Vielen Wallfahrern, ob aktiven, ehemaligen oder künftigen, ist es schon seit einiger Zeit aufgefallen: Das Wallfahrtsbild der Pfarrweisacher Wallfahrer war in die Jahre gekommen.

Nach einigen Gesprächen hat das Team der Wallfahrtsführer Pfarrweisach beschlossen, ein neues Wallfahrtsbild anfertigen zu lassen. Der Grundstock für das neue Schild wurde vom Caritasverein Pfarrweisach gelegt, der sich mit einer großzügigen Spende beteiligt.

Nach einigen Vorschlägen und Entwürfen wurde das Schild vom Seßlacher Bildhauer und Holzschnitzer Wolfgang Schott angefertigt und letzte Woche an die Wallfahrtsführer übergeben.

Auf der einen Seite des Bildes wird die Erscheinung des Jesuskindes mit den 14 Nothelfern dargestellt, auf der anderen Seite die Dreifaltigkeit und das Symbol der Pfarrweisacher Wallfahrer (Kreuz mit Spirale). Die Wallfahrtsführer danken allen Spendern und bitten jeden, der noch spenden möchte, folgendes Konto zu nutzen: Konto IBAN DE04 7706 1425 0002 5100 30 bei der Raiffeisen-Volksbank Ebern (Kontoinhaber: Katholische Kirchenstiftung Pfarrweisach) mit dem Betreff: "Spende für Wallfahrtsbild"; Gelder können aber auch gerne direkt im Pfarrbüro abgegeben werden, wie weiter informiert wird. Spendenquittungen können auf Wunsch im Pfarrbüro ausgestellt werden.

Die nächste Wallfahrt nach Vierzehnheiligen der Pfarreiengemeinschaft St. Kilian und Weggefährten Pfarrweisach findet am 26. und 27. Mai 2018 statt. Jeder, der gerne mitlaufen möchte, ist willkommen. je