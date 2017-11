In Gegenverkehr geraten: Unfall

Der Fahrer eines Kleintransporter befuhr am Mittwochmorgen die Rhönhallenstraße im Gemeindeteil Stangenroth in Richtung Gefäll. Hierbei kam der 22-Jährige in einer scharfen, unübersichtlichen Rechtskurve bei feuchten Straßenverhältnissen beim Abbremsen auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug Honda eines 37-Jährigen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 2000 Euro. pol