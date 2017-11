In Feldscheune eingestiegen

Über das offene Dachgebälk gelangten unbekannte Täter in der Zeit von Freitag bis Dienstag in eine Feldscheune in der Flurgemarkung "Kühlich". Aus der Scheune entwendeten die Eindringlinge mehrere Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von 500 Euro. Zum Abtransport der Maschinen traten die Täter gegen die versperrte Türe, um nach draußen zu gelangen. Dabei hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Wer hat zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.