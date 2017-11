Wegen Überfüllung geschlossen hieß im Februar bei der Multivisionsschau von Sigrid Wolf-Feix im Kulturhaus in Neuensee. Mit Island stellte eine der besten Landschaftsfotografinnen Europas eine Symphonie aus Feuer und Eis in atemberaubenden Bildern vor. Am Donnerstag, 16. November, entführt sie nun ihre Gäste nach Indien in ein märchenhaftes Land voller Gegensätze.

Sigrid Wolf-Feix folgt mit ihrem Vortrag einer Einladung des Michelauer Fotoclubs, dem es ein Anliegen ist, mit außergewöhnlichen Bildern Interesse an der Fotografie zu wecken. Gleichzeitig erfahren die Zuschauer aus erster Hand viel Wissens- und Sehenswertes über ein Land, das sie vielleicht niemals aus eigener Anschauung erleben werden.

Die unterhaltsame Multivisionsschau bietet von allem etwas. In Rajasthan werden Träume vom märchenhaften Orient wahr: Trutzige Burgen und verspielte Paläste zeugen vom luxuriösen Lebensstil der Maharadjas und deren jahrhundertelanger Herrschaft. Die Vermischung der von hinduistischen und moslemischen Traditionen beeinflussten Architektur, Kunst und Handwerk führte zusammen mit dem späteren Einfluss der britischen Kolonialherrschaft zu einer einzigartigen Synthese. Goldgeschmückte Paläste, uralte Karawanenstädte, legendenumwobene Festungsanlagen, Männer mit leuchtend bunten Turbanen und Frauen in brokatüberzogenen Saris - Rajasthan scheint alle Fantasien von Tausendundeinernacht in sich zu vereinen.

Sigrid Wolf-Feix entführt den Zuschauer in eines der beeindruckendsten und chaotischsten Länder dieser Erde. Von der Hauptstadt Delhi geht es in die Shekawati-Region nach Mandawa, Samode und Ramgarh. Besondere Höhepunkte dieser Reise sind die mächtige Festung von Bikaner, der Rattentempel von Deshnoke und das zauberhafte Fort von Khimsar. Vom prächtigen Jaisalmer aus geht es weiter in die Wüste Thar zu einem Kamelritt nach Jodpur und in die Jain-Tempelanlage von Ranakpur und schließlich in die Stadt der Seen nach Udaipur. Vom romantischen Örtchen Bundi und den mächtigen Festungsanlagen Kumbalgarh und Chittogarh führt die Reise weiter in den Wallfahrtsort Pushkar, den Rantambore Nationalpark, Amber und Jaipur. Die letzten Stationen sind die Geisterstadt Fatehpur Sikri und das berühmteste Bauwerk Indiens, das Taj Mahal in Agra. Die Multivisionsschau beginnt am Donnerstag, 16. November, um 19.30 Uhr im Kultursaal in Neuensee, Schwürbitzerstraße 7. Karten gibt es an der Abendkasse. kag