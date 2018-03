In diesem Jahr wird das 50-jährige Bestehen gefeiert

Anlässlich der Jahreshauptversammlung des TSV Kehlbachgrund berichteten die drei Vorsitzenden Thomas Eberth, Rainer Sommer und Dominik Zenk von den Aktivitäten des vergangenen Jahres wie Lindenfest, Rocktober und Faschingsveranstaltungen. Als Höhepunkt im Jahre 2018 bezeichneten sie das anstehende 50jährige Jubiläumsfest des Vereins, der inzwischen 533 Mitglieder zählt. Auch in der Hauptversammlung standen Ehrungen im Mittelpunkt. 56 Mitglieder wurden ausgezeichnet. Die Gründungsmitglieder werden am Jubiläum gesondert geehrt.

Zum Schluss der Versammlung gab die Vorstandschaft einen kurzen Überblick auf das große Jubiläumsfest. Es startet mit der Armin-Eck-Fußballschule vom 11. bis 13. Mai, für die sich schon über 60 Kinder angemeldet haben. Der nächste Highlight kommt dann am Freitag, den 6. Juli, wenn die AH-Mannschaft gegen die Club-Traditionself spielt. Fürs Festwochenende vom Freitag, 20. Juli, bis Montag, 23. Juli, ist ein Programm für Jung und Alt geplant. Die Geehrten: 15 Jahre Mitgliedschaft: Holger Ehrhardt, Martina Dütsch, Michael Rauer, Jens Zipfel, Dominik Dietz, Joachim Raab, Marianne Freitag, Katja Kropp. 20 Jahre Mitgliedschaft: Jürgen Lieb, Jürgen Müller, Christian Lieb, Irene Bauernschmitt, Cäcilie Lieb, Rainer Knorr, Georg Hofmann, Tobias Glock, Thorsten Wagner, Christian Wagner, Carina Brückner, Bianca Eberth. 25 Jahre Mitgliedschaft: Georg Gabler, Alexander Kropp, Ursula Landvogt, Willi Schneider, Richard Gehringer, Dirk Müller, Nicole (Duplo) Müller, Daniela Eberth.30 Jahre Mitgliedschaft : Markus Fadler, Markus Landvogt, Carmen Hofmann, Ulrike Pfister, Nobert Wagenhäuser, Josef Raab, Rudi Herold, Georg Voll. 35 Jahre Mitgliedschaft: Klaus Eberth, Markus Gaar, Claudia Kaufmann-Tischler, Matthias Zenk, Angelika Müller, Gerhard Pabst, Erwin Müller, Konrad Fischer. 40 Jahre Mitgliedschaft: Thomas Lieb, Norbert Schmitt, Stefan Willner, Rita Moritz. 45 Jahre Mitgliedschaft: Heinrich Kunzelmann, Lieselotte Leepa, Marlene Ebitsch, Ingrid Storath, Walter Mlcoch, Inge Bezani, Hans Scherbaum, Josef Mahr. red