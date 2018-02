In die Welt der Aquaristik eintauchen

Am Sonntag, 5.November, von 13 bis 18 Uhr, laden die Aquarienfreunde Ludwigsstadt zu einem Tag des offenen Aquariums nach Rothenkirchen ein. Diese Veranstaltung wird vom Verband der deutschen Aquarien- und Terrarienvereine (VDA) organisiert und findet bundesweit statt. Die Fischfreunde stehen den Besuchern Rede und Antwort und geben ihnen ihr Wissen für bestehende oder geplante Aquarien weiter.

Vielleicht nicht alles, aber zumindest vieles, was man über Aquarien schon immer wissen wollte, ist beim Tag des offenen Aquariums in Rothenkirchen zu erfahren. Ein Aquarianer in Rothenkirchen öffnet am Sonntag die Türen zu seinen privaten Aquarien. Zu sehen sind bei diesem Fischexperten faszinierende Tiere. Er hat Fische, aber auch Garnelen, Schnecken und wundervolle Wasserpflanzen. Infos und Anmeldung unter Telefon 09265/5716 bei Manfred Jakob, Fichtenweg 4 in Rothenkirchen.