In die Leitplanke gekracht

Am Freitagabend fuhr ein 80-Jähriger mit seinem Fahrzeug Opel bei Starkregen von Euerdorf in Richtung Bad Kissingen. Dabei geriet er wohl aus Unachtsamkeit in die Bankette und streifte die Leitplanke. An der Leitplanke entstand kein Sachschaden, am Fahrzeug jedoch in Höhe von circa 4000 Euro. pol