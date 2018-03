In der Wunderburg geht es voran

Bei der Jahresversammlung des Bürgervereins Wunderburg ging Zweiter Bürgermeister Christian Lange in seinem Grußwort auf die Veränderungen im Stadtteil hin. Die Attraktivität der Wunderburg werde mit der Ausweitung des Wohnangebots gerade für Familien im Ulanenpark, aber auch mit den Veränderungen der Kindergärten und der Trimberg-Schule mittelfristig noch mehr erhöht.

Erster Vorsitzender Dieter Gramß betonte in seinem Jahresrückblick, dass einmal mehr die Tombola ein Anziehungspunkt der Wunderburger Kirchweih war. Ihr Erlös von 3000 Euro wurde zu gleichen Teilen bei der Adventsfeier im Dezember der Trimbergschule für Hugos Mittagstisch, dem Kindergarten St. Gisela anlässlich seines 50-jährigen Bestehens und der Zweigstelle Wunderburg der Stadtbücherei für die weitere Ergänzung des Bücher- und Medienbestandes überreicht. Gramß

berichtete ferner von den Baufortschritten im Ulanenpark, insbesondere vom Richtfest im letzten November.

Das Projekt der Stadtbau GmbH und der Sozialstiftung mache erfreuliche Fortschritte, wie auch das private Vorhaben mit Nahversorger und Wohnungen entlang von Jäger- und Kapellenstraße. Aber damit nicht genug. Die Löschgruppe 2 der Feuerwehr erhielt ein neues Domizil am Münchner Ring, und mit dem Kiosk "Kunni" am Adenauerufer gibt es seit

kurzer Zeit auch wieder einen Anziehungspunkt für Erholungsuchende am Adenauerufer.

Bei aller Freude über diese positive Entwicklung gibt es allerdings auch Anlass für den Bürgerverein, mit Aufmerksamkeit und sachlicher Kritik die weitere Entwicklung beim Bahnausbau, der gemäß aktueller Beschlusslage im Bestand erfolgen wird, zu beobachten. Vier Meter hohe Lärmschutzmauern können aus Sicht des Bürgervereins nicht das letzte Wort sein. Eine Teilung Bambergs muss in jedem Fall, so Gramß, vermieden werden. Dies gelte auch für einen anderen Punkt, nämlich die weitere Gestaltung der Bahnunterführungen für den Straßenverkehr im Stadtteil Wunderburg.

Nach dem Kassenbericht durch Schatzmeister Wolfgang Grubert und der ohne Gegenstimme erfolgten Entlastung des Vorstandes referierte Pater Dieter Putzer mit eindrucksvollen Bildern über seine Erlebnisse auf einem Abschnitt des Pilgerwegs nach Santiago de Compostela.