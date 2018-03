In der Winterpause halten sich die Vereine mit personellen Wechseln zurück

Die 18 Klubs der Fußball-Bayernliga Nord hatten bis zum 31. Januar Zeit, ihren Kader zu verändern. An diesem Tag endete die Wechselfrist. Dabei haben sich die Vereine aber in Sachen Neuzugänge mächtig zurückgehalten, denn nur 15 neue Kicker sind in dieser Spielklasse dazugekommen. 22 Akteure haben die Bayernliga Nord bis Ende Januar verlassen.

Gänzlich ohne Änderung sind nur die beiden Aufsteiger DJK Gebenbach und FSV Erlangen-Bruck geblieben. Mit einem Transfer haben sich FC Sand, FC Schweinfurt 05 II, FC Würzburger Kickers II, SC Eltersdorf, SpVgg Bayern Hof, TSV Aubstadt und TSV Großbardorf begnügt. An der Spitze der Transferliste liegt der SV Erlenbach mit sechs Veränderungen. Fünf Änderungen gab es bei der SpVgg Ansbach und der SpVgg SV Weiden. Der ehemalige Sander Stefan Wasser hat den Würzburger FV mit unbekanntem Ziel verlassen. Nachstehend ein Überblick über die personellen Veränderungen im bisherigen Saisonverlauf.

FC Sand: Zugänge: keine - Abgänge: Marc Fischer (RSV Unterschleichach)

FC Schweinfurt 05 II: Trainer: Berthold Göbel (zuletzt vereinslos) für Ulli Baumann (pausiert) - Zugänge: Mike Weismantel (eigene U19) - Abgänge: keine

DJK Ammerthal: Zugänge: Michael Dietl (FC Amberg) - Abgänge: Ahmed Dzafic, Salem Chakir (beide Ziel unbekannt), Florian Holfelder (SC Ettmannsdorf)

DJK Bamberg: Zugänge: Simon Allgaier (FV Illertissen II), Niklas Möhrlein (FC Einheit Rudolstadt) - Abgänge: Luca Ljevsic (1. FC Lichtenfels), Timo Strohmer (SV Pettstadt)

DJK Gebenbach: Zugänge: keine - Abgänge: keine

FC Amberg: Zugänge: keine - Abgänge: Kevin Kühnlein (VfB Eichstätt), Vincent Schweiger (SV Raigering), Michael Dietl (DJK Ammerthal)

FC Würzburger Kickers II: Zugänge: keine - Abgänge: Tim Schleunung (Ziel unbekannt)

FSV Erlangen-Bruck: Zugänge: keine - Abgänge: keine

SC Eltersdorf: Zugänge: keine - Abgänge: Rainer Hausner (TSV 1860 Rosenheim)

SpVgg Ansbach: Zugänge: Yannick Grum (eigene U19) - Abgänge: Andree Schwarm (FSV Erlangen-Bruck II), Patrick Pfahler (DJK Obererlbach), Daniel Roth, Fabio Zinnbauer (beide Ziel unbekannt)

SpVgg Bayern Hof: Zugänge: keine - Abgänge: Lucas Komberec (SV Poppenreuth)

SpVgg Jahn Forchheim: Zugänge: Drazen Misic (SG Nürnberg Fürth 1883), Niklas Tscherner (FC Eintracht Bamberg) - Abgänge: Tobias Eisgrub (SV Buckenhofen)

SpVgg SV Weiden: Zugänge: Martin Kovac (SpVgg Bayreuth), Ondrej Brusch (SC Zwettl / 4. Liga Österreich) - Abgänge: Andreas Müller (SC Ettmannsdorf), Marco Kießling (SV Mitterteich), Norbert Prediger (SpVgg Vohenstrauß)

SV Erlenbach: Trainer: Zugänge: Andreas Kremer (FC Kalbach II), Benedikt Stoll (FSV Hessenthal/Mespelbrunn) - Abgänge: Damien Letellier (SpVgg Neu-Isenburg), Fabian Neuberger (Elsava Elsenfeld), Marius Heinlein (JSK Rodgau), Johannes Feyh (TuS Aschaffenburg-Leider)

TSV Aubstadt: Zugänge: keine - Abgänge: Zarko Poznic (TSV Großbardorf)

TSV Großbardorf: Trainer: André Betz (bisher U19) für Dominik Schönhöfer (pausiert) - Zugänge: Zarko Poznic (TSV Aubstadt) - Abgänge: keine

Viktoria Aschaffenburg: Zugänge: Ali Zaeteri (Rot-Weiß Frankfurt) - Abgänge: Philipp Topic (SpVgg Neu-Isenburg)

Würzburger FV: Zugänge: Andreas Bauer ( FC Schweinfurt 05), Kevin Röckert (FSV Hollenbach II) - Abgänge: Stefan Wasser (Ziel unbekannt), Mika Lindner (TSV Lengfeld) dm