In der Verwaltungsgemeinschaft herrscht Einvernehmen

Sigismund von Dobschütz



Von notwendigen Sanierungsarbeiten bis zur Rechnungsprüfung reichte die Tagesordnung der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf, zu deren Beratung sich die Bürgermeister und Vertreter aus Aura, Euerdorf, Ramsthal und Sulzthal trafen. Besondere Probleme gab es nicht zu besprechen, weshalb alle Beschlüsse einstimmig gefasst wurden.

Nachdem die Generalsanierung der Einhard-Grundschule ausgiebig beraten und einvernehmlich beschlossen war, brachte Euerdorfs Bürgermeisterin Patricia Schießer als Gemeinschaftsvorsitzende noch ein anderes Sanierungsprojekt in die Diskussion. Da Schulhausmeister Martin Fuchs die eigentliche Hausmeisterwohnung nicht nutzt und diese momentan leer steht, muss sie vor einer Neuvermietung renoviert werden. Für alle notwendigen Maßnahmen von der Betonsanierung über Malerarbeiten bis zum Austausch von Sanitäranlagen nannte Schießer Gesamtkosten in Höhe von 13 200 Euro. Zieht man 2500 Euro als mögliche Eigenleistung des Hausmeisters ab, bleiben noch Kosten von unter 11 000 Euro. Die Versammlung stimmte der Renovierung zu. Außerdem soll im Sommer die Terrasse abgetragen und die Abdichtung zum darunter liegenden Kellerraum erneuert werden.

Bei der Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses 2016 bemängelte Rechnungsprüfer Thomas Hack, Bürgermeister von Aura, einige Punkte, deren Besserung er forderte, zeigte sich ansonsten aber zufrieden: "Wir haben keine Unregelmäßigkeiten oder Besonderheiten festgestellt." Auch überplanmäßige Kosten hatten Kämmerer Norbert Winter nachvollziehbar begründen können. Dennoch kritisierte Hack, dass außerplanmäßige Kosten im Zeitpunkt ihres Entstehens der Versammlung zur Genehmigung vorgelegt werden müssen und nicht erst zwei Jahre später bei der Rechnungsprüfung. "Dies wurde in der Vergangenheit versäumt."



Freiwillige Leistung hinterfragen

Außerdem soll die Verwaltung ihre freiwilligen Leistungen kritisch hinterfragen, ob diese im Einzelnen wirklich notwendig sind. Hack: "Da hat sich über Jahre manches eingeschlichen, was man vielleicht wieder zurückfahren sollte." Einzelheiten wollte der Rechnungsprüfer im nichtöffentlichen Sitzungsteil nennen. Die Versammlung genehmigte den Rechnungsprüfungsbericht und entlastete Patricia Schießer als Gemeinschaftsvorsitzende einstimmig.

Abschließend berichtete die Vorsitzende noch Erfreuliches: 2017 gab es eine 1000-Euro-Spende für die Einhard-Grundschule. Ferner wurde an der Schule wieder eine Evaluation vorgenommen, bei der Schüler, Eltern und Lehrer über die Situation ihrer Schule befragt worden seien. "Unsere Schule wurde äußerst positiv beurteilt", fasste Schießer das Ergebnis zusammen. Besonders das Engagement der Lehrkräfte sei von Eltern und Schülern gleichermaßen gelobt worden.