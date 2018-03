In der Schuhabteilung Geldbeutel gestohlen

In einem kurzen unbeobachteten Moment ist am Samstagnachmittag einer 55-jährigen Forchheimerin in einem Verbrauchermarkt in der Willy-Brand-Allee der Geldbeutel gestohlen worden. Die Geschädigte hatte in der Schuhabteilung ihre Handtasche abgestellt und für kurze Zeit unbeaufsichtigt gelassen. Diese Zeit nutzte offenbar der bislang unbekannte Täter aus, um den in der Tasche befindlichen Geldbeutel zu entwenden. Der Geldbeutel wurde zwar kurze Zeit später in einer Umkleidekabine wiedergefunden, allerdings fehlten das darin befindliche Bargeld, die EC-Karte und der Ausweis der Geschädigten. Die Polizei Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. pol