In der Natur fühlt er sich wohl

Im Kreise seiner Familie feierte der strahlende Jubilar Max Finger in Höchstadt Süd am Samstag seinen 90. Geburtstag.

Geboren und aufgewachsen im ehemaligen Sudetenland, kam er nach dem Krieg nach Etzelskirchen. Dort lebte und arbeitete er auf dem Bauernhof der Familie Litz. Auch seine spätere Frau, Gunda Ganzmann, lernte er während dieser Zeit kennen und lieben. 1972 bauten sie ihr Eigenheim in Höchstadt Süd, wo der Jubilar auch heute noch lebt.

Sohn Wolfgang und Schwiegertochter Gertrud wohnen ebenfalls im Haus und kümmern sich um den Witwer. Ein weiterer Sohn, sechs Enkel sowie sechs Urenkel machen die Familie komplett. Neben Verwandten und Freunden waren auch Bürgermeister Gerald Brehm (JL) und der stellvertretende Landrat Christian Pech (SPD) gekommen, um Max Finger zu seinem Ehrentag zu gratulieren.

40 Jahre lang arbeitete der Jubilar bei der Firma Leimberger, auf deren Standort sich heute die Jet-Tankstelle befindet. Dort war er als Maschinenschlosser angestellt. Seine Leidenschaften waren jedoch immer die Natur und sein Garten. Besonders die Fische hatten es ihm angetan. Mit 90 Jahren ist er das letzte lebende Gründungsmitglied des Fischereivereins. Seinem großen Hobby Angeln kann er mittlerweile nicht mehr selbstständig nachgehen. In seinem Garten verbringt er nach wie vor viel Zeit - auch, wenn es heute mehr Kontrolle als selbstständiges Hand anlegen ist. lh