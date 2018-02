In der Nacht auf Sonntag ist die A 3 teilweise gesperrt

Die Autobahndirektion Nordbayern (ADN) sperrt in der Nacht von Samstag, 19. August, 20 Uhr, bis Sonntag, 20. August, 6 Uhr, zwischen dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen und der Anschlussstelle Tennenlohe beide Richtungsfahrbahnen der A 3. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über die A 73 und die B 4 umgeleitet.

Die Autobahndirektion Nordbayern hat die Brücke der Kreisstraße ER 3 von Tennenlohe nach Eltersdorf (Weinstraße) über die A 3 neu gebaut. Die Bauarbeiten haben 2016 begonnen und sind jetzt fast abgeschlossen. Der Verkehr läuft bereits seit Ende Juli auf der neu gebauten Brücke. Bis zur vollständigen Fertigstellung finden in den nächsten Wochen noch Restarbeiten an der Brückenausstattung statt.



Acht Hydraulikbagger

Die Sperrung wird erforderlich, um die alte Brücke abzubrechen. Der Abbruch erfolgt laut ADN konventionell mit Abbruchbaggern, die die alte Brücke mit Ab-bruchmeißeln und -scheren bearbeiten.

Um die Autobahnsperre so kurz wie möglich zu halten, kommen dazu insgesamt acht große Hydraulikbagger zum Einsatz. Das ist das Maximum, das aus Platzgründen eingesetzt werden kann.

Da es zu großen Staubentwicklungen kommen kann und direkt neben dem Verkehrsraum der Weinstraße mit schwerem Gerät gearbeitet wird, muss diese aus Sicherheitsgründen halbseitig gesperrt werden.

Dies erfolgt mit Baustellenampeln im Gefahrenbereich. Radfahrer und Fußgänger können die Brücke während der Abbrucharbeiten auf dem südlichen Geh- und Radweg überqueren. Die Umleitung des Verkehrs auf der A 3 erfolgt in beiden Fahrtrichtungen über die A 73 und die B 4. An den Anschlussstellen Tennenlohe und Erlangen-Bruck wird der Verkehr jeweils ausgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.



2,7 Millionen Euro teuer

Die alte bestehende Brücke wurde 1961 errichtet und war wegen Schäden erneuerungsbedürftig. Der Neubau berücksichtigt mit einer größeren Spannweite bereits den zukünftigen Ausbau des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen.

Die dabei auflaufenden Baukosten betragen rund 2,7 Millionen Euro. Sie werden vom Bund getragen. red