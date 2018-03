In der Manege ging es rund

Magische Momente erlebten die Zuschauer bei zwei Vorstellungen, die der Schulprojekt-Circus Julius Lauenburger am Wochenende zu seinem Abschied aus dem Winterquartier in Wonfurt gab. Circuschef André Lauenburger, seine Kinder Manoel, Marvin, Chiara und Charlize sowie deren Freundin Johanna Kregler aus Burgebrach warteten mit einem attraktiven zweistündigen Programm aus Jonglage, Akrobatik, Clownerie, Tierdressuren und der Feuerschlucker-Show auf. Sie freuten sich über den kräftigen Applaus.



Die Zuschauer machten mit

Dieses Mal wurden auch wieder Zuschauer in die Vorstellungen einbezogen und hatten ihren Spaß daran, in der Manege zu stehen oder sich mit dem Tellerdrehen zu beschäftigen. Ob die Akteure nun mit Leuchtbällen oder brennenden Fackeln jonglierten, als Schlangenmädchen ihre Künste zeigten, in einem Reifen hoch unter der Zirkuskuppel Kunststücke vollführten, mit unzähligen Hula-Hoop-Reifen agierten, waghalsige Balanceakte zeigten, als Clowns die Zuschauer zum Lachen brachten oder die Talente der Ziegen und Hunde offenbarten - sie alle sorgten wieder einmal für leuchtende Kinderaugen und bescherten auch den Erwachsenen ein großes Vergnügen.