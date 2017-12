In der Kreuzung hat es gekracht

Im Kreuzungsbereich Neuerbstraße/Zollnerstraße ereignete sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die 62-jährige Fahrerin eines Dacia fuhr bei Rotlicht von der Neuerbstraße in Richtung Am Heidelsteig, als es zum Zusammenstoß mit dem Kia eines 34-Jährigen kam, der von der Zollnerstraße nach links in die Neuerbstraße abbiegen wollte. Die 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 6500 Euro.